Вашингтон «мобилизует весь мир» против вхождения освобожденных территорий Украины в состав России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 28 сентября, заявила, что власти США намерены противодействовать вхождению в состав России освобожденных частей Украины, в том числе по линии ООН и дополнительными экономическими санкциями, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь администрации США сказала: «Мы никогда не признаем этих незаконных и нелегитимных попыток аннексии. В ответ мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы наложить дополнительные экономические издержки на Россию, а также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России, которые оказывают поддержку этим действиям. Мы мобилизуем противодействие во всем мире, в том числе в ООН».

Вашингтон, Иван Бабурин

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