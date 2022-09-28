Россия предостерегла Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ в среду, 28 сентября, заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, – сообщается на сайте МИД РФ.

В тексте выступления Гаврилова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства».

«Поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте. Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на «красную кнопку», – сказал российский дипломат.

Что касается референдумов, прошедших на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, Гаврилов отметил «что Россия будет принимать решения по их итогам без учета мнения стран-членов НАТО», потому что имеет на это полное право в свете того, что расширение НАТО можно было реализовывать «без оглядки на мнение России».

Вена, Иван Бабурин

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