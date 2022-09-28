Главы ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прибыли в Москву на «историческом самолете»

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов вечером в среду, 28 сентября, сообщил, что самолет с руководителями ДНР Денисом Пушилиным, ЛНР Леонидом Пасечником, Херсонской области Владимиром Сальдо и Запорожской области Евгением Балицким совершил посадку в Москве.

В своем Telegram-канале Стремоусов написал: «Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации. Об этом мы расскажем совсем скоро, но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…»

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов.

Москва, Иван Бабурин

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