Генштаб Израиля разрешил «точечные ликвидации» с воздуха

Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави на совещании в среду, 28 сентября, посвященном ситуации в Иудее и Самарии разрешил в особых случаях применять тактику «точечных ликвидаций» с воздуха. «Особыми» считаются случаи, когда у сил безопасности нет иного способа предотвратить готовящиеся теракты, – сообщает 13-й телеканал Израиля.

Телеканал отмечает, что Авив Кохави на совещании Генштаба подчеркнул, что антитеррористические операции должны проводиться вне зависимости «от выборов и праздников» и что в случае необходимости в Иудею и Самарию будут переброшены дополнительные силы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба заявил, «если потребуется перебросить в Иудею и Самарию два батальона, они будут переброшены, если потребуется, будут остановлены все учения и будут призваны резервисты».

Следует отметить, что накануне ночью армия, полиция и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) провели спецоперацию в Дженине, в ходе которой были убиты не менее четырех боевиков.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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