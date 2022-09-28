Боррель заявил, что ЕС никогда не признает референдумы на Донбассе и на освобожденных территориях Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в среду, 28 сентября, выступил от имени ЕС с заявлением, в котором осудил референдумы, прошедшие на Донбассе и освобожденных территориях Украины, – сообщают СМИ.

В тексте заявления Борреля, распространенном в среду в Брюсселе внешней дипломатической службой ЕС говорится: «Европейский Союз самым решительным образом осуждает незаконные «референдумы», проведенные в частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, которые в настоящее время частично оккупированы Россией. ЕС не признает и никогда не признает эти незаконные «референдумы» и их сфальсифицированные результаты, равно как и любое решение, принятое на основе этих результатов, и призывает всех членов Организации Объединенных Наций сделать то же самое».

«Эти незаконные «голосования», проведенные под давлением и в спешке, не являются выражением свободного волеизъявления людей, проживающих в этих регионах Украины», – говорится в заявлении Борреля от имени ЕС.

Помимо вышесказанного глава евродипломатии обратился угрозами в адрес организаторов референдумов за вхождение в состав России.

«Все причастные к организации этих незаконных «референдумов», а также виновные в других нарушениях международного права в Украине будут привлечены к ответственности. В связи с этим будут введены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – заявил Жозеп Боррель от имени Европейского Союза.

Брюссель, Иван Бабурин

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