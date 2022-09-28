Киевский режим требует не присуждать престижную международную премию украинской журналистке «за пророссийские нарративы»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в среду, 28 сентября, заявил, что готовит обращение в адрес Thomson Foundation с требованием исключить из списка кандидатов на премию в конкурсе молодых журналистов корреспондентки издания «Страна. ua», продвигавшее пророссийские нарративы, – сообщает агентство Интерфакс-Украина.

В своем телеграм-канале Ткаченко вечером в среду написал: «Соответствующее обращение Министерство культуры и информационной политики Украины готовит Thomson Foundation относительно исключения журналистки из списка номинантов. Другие украинские журналисты, справедливо попавшие в шорт письмо, отказываются от дальнейшего участия в конкурсе, в случае если журналисты пророссийских изданий будут в нем присутствовать. Такая ситуация оскорбительна для украинских медиа, которые сегодня объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от «Страна.ua», не поддерживают военную агрессию России против Украины».

Thomson Foundation Young Journalist Award – ежегодный журналистский конкурс Thomson Foundation (Фонда Томсона), посвященный поиску и поощрению самых перспективных журналистов со всего мира.

Киев, Иван Бабурин

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