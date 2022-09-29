Минобороны РФ: Мобилизованные из запаса военнослужащие будут заниматься контролем освобожденных территорий

Минобороны России в четверг, 29 сентября, сообщило, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие после боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления.

В сообщении оборонного ведомства говорится: После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».

«После прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания они овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО)», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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