Путин поручил ввести должность председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 сентября, поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи. Срок исполнения поручения определен – до 1 октября 2022 года, – сообщается на сайте Кремля.

В опубликованном поручении президента России говорится: «Администрации президента РФ в соответствии с частью 2 статьи 20 федерального закона от 14 июля 2022 года №261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» обеспечить введение государственной должности Российской Федерации председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, предусмотрев, в том числе, организацию социально-бытового обслуживания, медицинского и иного обеспечения лица, замещающего указанную должность».

Сообщается также, что правительству РФ поручено обеспечить выделение Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи из федерального бюджета, начиная с 2023 года, бюджетных ассигнований в размере 21,352 млрд. рублей ежегодно.

Москва, Иван Бабурин

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