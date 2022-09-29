Министр обороны Болгарии: Тяжелого вооружения Киев не получит

Министр обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов на брифинге в четверг, 29 сентября, заявил, что, несмотря на просьбу Киева, София поставлять тяжелое вооружение Украине не будет, – сообщает Болгарское национальное телевидение.

Отвечая на соответствующий вопрос, Стоянов сказал: «Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет».

София, Иван Бабурин

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