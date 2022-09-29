Гутерриш заявил, что не признает референдумы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в четверг, 29 сентября, заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя, поскольку они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга Гуттериш сказал: «Любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. Россия, как одна из пяти постоянных членов Совета безопасности несет особую ответственность за исполнение Устава организации. Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Такое решение не может сочетаться с международно-правовой базой, оно является опасной эскалацией и оно не должно быть принято».

«Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН. ООН привержена полностью суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в ее международно признанных границах в соответствии с резолюциями ГА ООН. Хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, занятых Россией, и вне правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли», – заявил генеральный секретарь ООН журналистам.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в 15:00 мск. в Кремле.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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