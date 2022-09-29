Путин: Допущенные при мобилизации ошибки нужно исправлять и не допускать их впредь

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в четверг, 29 сентября, заявил, что сформулированные требования по частичной мобилизации должны выполняться неукоснительно, а ошибки исправляться, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления на Совбезе Путин сказал: «Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии.Повторю – призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

«По частичной мобилизации поступает много вопросов: надо исправлять все ошибки и не допускать их впредь. Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки. Добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны. Надо без суеты разобраться со всем этим», – заявил глава государства и добавил: «В призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, им надо оперативно реагировать на такие факты».

Москва, Иван Бабурин

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