Путин рассказал Эрдогану об итогах референдумов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 29 сентября рассказал об итогах референдумов, прошедшим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины 23-27 сентября, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кремля, говорится: «Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 г. и хельсинкским Заключительным актом 1975 г.».

Кроме того российский лидер сообщил турецкому коллеге о том, что Россия выносит вопрос о теракте на «Северных потоках» на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН», – сообщили в Кремле.

В Кремле также отметили, что в ходе телефонного разговора президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска в Удмуртии.

Москва, Иван Бабурин

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