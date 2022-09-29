Блинкен заявил, что США никогда не признают референдумы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 29 сентября, распространил письменное заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты никогда не признают итоги референдумов, прошедших в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, – сообщают СМИ.

В обнародованном заявлении Блинкена говорится: «Результаты означенных референдумов не отражают волю народа Украины. США никогда не признают легитимность этих референдумов».

«США и наши союзники и партнеры продолжат оказывать содействие Украине в ее борьбе с целью защиты своей территории против российской агрессии. Мы полностью поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже заявлял президент Байден, мы никогда не признаем эти районы в качестве части какой-либо страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – заявляет глава американского госдепа.

Отметим, что ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в 15:00 мск. в Кремле.

Вашингтон, Иван Бабурин

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