Польша ввела санкции против «дочки» Газпрома

Министерство внутренних дел Польши в четверг, 29 сентября, сообщило, что республика вводит санкции против дочернего предприятия ПАО «Газпром» компании «Газпром экспорт», – сообщают СМИ.

Согласно информации польского МВД, ограничения, направленные против ООО «Газпром экспорт», предусматривают «замораживание всех активов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список юридическому лицу или в его пользу каких-либо средств или экономических ресурсов, а также запрет на действия, направленные на обход этих мер».



Причиной, по которой вводятся санкции, объявлена деятельность «Газпром экспорта» «обеспечивающая правительству России значительный источник дохода, в связи с чем компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку деятельности, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



Варшава, Иван Бабурин

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