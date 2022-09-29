Захарова ответила на заявление Пентагона о том, что США не будут спекулировать по поводу теракта на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 29 сентября, ответила на заявление Пентагона, которое было сделано на фоне публикаций о вертолетах американских ВВС, замеченных над местом теракта на газопроводах «Северный поток».
В своем телеграм-канале Захарова процитировала заявление представителя Пентагона: «США не станут спекулировать о причинах аварии на «Северных потоках» до завершения расследования в ЕС».
«Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил Президент США, обещая покончить с «Северным потоком 2», – ответила представитель российского МИДа министерству обороны США.
Напомним, что ранее Мария Захарова в своем телеграм-канале опубликовала видео выступления в начале февраля текущего года президента США Джо Байдена, в котором он говорит следующее: «Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать».
Следует отметить, что накануне ресурс Flightradar24, отслеживающий полеты воздушных судов, обнародовал данные, согласно которым видно, что незадолго теракта на «Северных потоках» у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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