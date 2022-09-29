Испания присоединилась к иску Украины против России

В МИД Испании в четверг, 29 сентября, заявили, что королевство внесло в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против РФ в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, – сообщают СМИ.

В пресс-релизе, распространенном испанским МИДом, говорится: «Посольство Испании в Гааге передало в Международный суд ООН декларацию о вступлении Испании в дело. Этим шагом Испания присоединяется к другим государствам – членам Евросоюза, помимо США или Канады, среди прочих, которые представили аналогичные декларации. В своей декларации Испания выражает мнение, что суд обладает юрисдикцией для разбирательства по этому делу».

Следует напомнить, что 26 февраля Украина подала в главный судебный орган ООН иск на РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции (СВО).

Отметим, что представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что Украина, обратившись с иском, касающимся конвенции о предотвращении геноцида, «явно злоупотребила юрисдикцией» суда.

Мадрид, Иван Бабурин

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