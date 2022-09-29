Во Франции против пенсионной реформы протестовало около четверти миллиона человек

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) Франции Филипп Мартинес в четверг, 29 сентября, заявил, что в забастовках против пенсионной реформы, которые прошли в 200 коммунах Пятой республики, приняли участие около 250 тысяч человек, – сообщает радиостанция France info.

Радиостанция передает, что, комментируя планы правительства поднять пенсионный возраст с 62 до 65 лет, Мартинес сказал: «Нам удалось собрать по всей Франции 250 тысяч человек. Это является первым предупреждением правительству и предпринимателям. Они должны как можно быстрее вступить в переговоры по подъему заработной платы. Кроме того, этот сигнал свидетельствует о том, что французы не готовы работать до 65 лет».

Отмечается, что полиция Франции свои данные о численности всеобщей забастовки, организованной CGT пока не предоставила.

Париж, Иван Бабурин

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