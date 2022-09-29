Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг, 29 сентября, подписал указы за номерами 685 и 686 о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

В документах, опубликованных на сайте Кремля, говорится: «В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю:

Признать суверенитет и независимость Запорожской /Херсонской области Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Напомним, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Начало мероприятия запланировано на 15.00.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.

Москва, Иван Бабурин

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