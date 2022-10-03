Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Японское правительство намерено придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Глава японского кабмина признал, что отношения Токио и Москвы в последнее время осложнились. «Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», – сказал Кисида в программной речи на открытии внеочередной сессии парламента.

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. Эти территории перешли к СССР по результатам войны в соответствии с международно-правовыми документами. Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над всеми Курильскими островами.

Токио, Зоя Осколкова

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