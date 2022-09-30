Лондон и Вашингтон ввели санкции против Набиуллиной

Власти Великобритании и Соединенных Штатов Америки в пятницу, 30 октября, ввели санкции в отношении главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной за ее «поддержку правительства РФ, – сообщают СМИ.

В сообщении правительства Великобритании говорится, что рестрикции в отношении Набиуллиной были применены в связи с тем, что «получает выгоду от поддержки правительства России посредством работы на него в качестве главы Центрального Банка Российской Федерации».

В обновленном санкционном списке на сайте британского правительства отмечено, что ограничительные меры, предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

Отметим, что минфин США сегодня также ввел санкции против главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, о чем сообщается на сайте американского ведомства.

Лондон, Иван Бабурин

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