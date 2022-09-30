Мантуров назначен ответственным за «бронь»

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому вице-премьер Денис Мантуров назначен председателем межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан для запаса.

В документе, опубликованном 30 сентября, на официальном портале правовой информации говорится, что Денис Мантуров возглавит комиссию, которая обеспечивает «запасные кадры для Вооруженных сил, органов государственной власти и организаций, состоящих в перечне структур, имеющих запас».

Следует отметить, с 2021 года в Вооруженных силах РФ существует Боевой Армейский Резерв Специальный (БАРС), включающий на добровольной основе годных к военной службе солдат, сержантов и офицеров запаса. Кроме того, существует общий резерв запаса, в который входят граждане, годные к военной службе. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общее количество военнослужащих запаса составляет 25 миллионов человек.

Москва, Иван Бабурин

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