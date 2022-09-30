США ввели очередной пакет санкций против членов семей руководства России

Министерство финансов США в пятницу, 30 сентября, внесло в антироссийский санкционный список родственников замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Сергея Шойгу, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении американского минфина говорится, что в санкционный список вошли: супруга российского премьера Владлена Мишустина и их сыновья Алексей и Александр Мишустины, жена главы российского оборонного ведомства Ирина Шойгу и их дочери Юлия и Ксения Шойгу, а также супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и их сын Илья.

Кроме того, под санкции США попали: сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко и члены семьи главы Росгвардии Виктора Золотова, а именно – дети Роман и Жанна Золотовы и зять Юрий Чечихин.

Минфин США также внес в список санкций вице-премьера РФ Александра Новака, главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и ее первого заместителя Ольгу Скоробогатову.

Госдепартамент США со своей стороны ввел визовые ограничения в отношении 910 лиц, в числе которых представители военных кругов России и Белоруссии.

​​​​​​В свою очередь, министерство торговли США заявило, что добавляет в свой черный список 57 организаций за нарушение режима экспортного контроля в отношении РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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