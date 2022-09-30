США готовы ввести санкции по всему миру против любого, кто поддерживает референдумы

Министерство финансов США в пятницу, 30 сентября, заявило, что Администрация Соединенных Штатов готова ввести санкции по всему миру против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных от киевского режима территориях, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном американским минфином, говорится: «Двадцать третьего сентября лидеры G7 выступили с заявлением, в котором осудили фиктивные российские референдумы и отметили свою коллективную готовность ввести дополнительные экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц как внутри России, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинских территорий».

Вашингтон, Иван Бабурин

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