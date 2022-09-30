Захарова заявила, что Украина выбрала путь в «НАТОвскую помойку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 30 сентября, отреагировала на новость о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В своем Telegram-канале Захарова написал: «Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!»

«Главы МИД G7 заявили, что никогда не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

«Они просто никогда не признавали демократию», – написала также российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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