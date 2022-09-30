Столтенберг прокомментировал заявление Зеленского о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября, заявил, что решение о членстве в НАТО принимается всеми тридцатью членами альянса и Украина имеет право выбрать свой путь, – сообщают СМИ.

Комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию в ускоренном порядке, Столтенберг сказал: «Союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть. Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом. Фокус и усилия союзников по НАТО сейчас – на предоставлении немедленной поддержки Украине»

«Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. Мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, что мы и продемонстрировали это в последние годы», – заявил генсек НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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