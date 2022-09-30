Из новых регионов России будет создан федеральный округ

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий на брифинге в пятницу, 30 сентября, заявил, что после вхождения в состав России четырех новых регионов в стране будет создан новый федеральный округ, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Балицкий сказал: «Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

Москва, Иван Бабурин

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