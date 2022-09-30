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Пятница, 30 сентября 2022, 20:15 мск

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Турция ответит США на поставки оружия на Кипр

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 30 сентября, заявил, что Анкара не оставит без ответа решение США снять эмбарго на поставку оружия для греческой администрации Кипра, – сообщает агентство Анадолу.

Как сообщает агентство глава турецкой дипломатии сказал следующее: «Анкара поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов – и это решение станет ответом на действия Вашингтона».

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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