Медведев о заявке Зеленского на ускоренное вступление Украины в НАТО: Накрыло парня

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 30 сентября, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке словами: «накрыло парня».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «У нас Праздник. У них: Тяжелые наркотики. Деменция. Цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня».

«Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации.

Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», – прокомментировал замглавы Совбеза РФ реакцию мировых политиков на вступление в состав России освобожденных территорий.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»