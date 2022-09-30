Генштаб РФ: Призывников к участию в СВО привлекать не будут

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге в пятницу, 30 сентября, заявил, что призывники к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой. Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.

В ходе брифинга контр-адмирал Цимлянский сказал: «Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания».

Цимлянский также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях или призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

«Призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться. Юношам, призванным в ВС РФ в осенний призыв, хочу пожелать скорейшего становления в воинском коллективе и высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы, а тем, кто мечтает проходить службу в элитном виде или роде Вооруженных сил России – реализовать свою мечту, – заявил замначальника ГОМУ генштаба ВС РФ.

Москва, Иван Бабурин

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