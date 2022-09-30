Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу с 1 ноября текущего года.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российский Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 120 тысяч человек».

Следует отметить, что в указе, подписанном президентом России предписывается «уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям».

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года на военную службу планируется призывать 120 тысяч человек. Во время предыдущего – весеннего – призыва на службу было набрано 134 тыс. человек. Прошлой осенью в армию призвали 127,5 тыс. человек.

Москва, Иван Бабурин

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