Байден объявил Украину территорией НАТО

Президент США Джо Байден на брифинге в пятницу, 30 сентября, заявил, что Соединенные Штаты вместе союзниками готовы защищать «каждый дюйм территории НАТО» на Украине, – сообщают СМИ.

Комментируя сегодняшнее выступление Владимира Путина, президент США сказал: «Мы собираемся придерживаться нынешнего курса. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу. И мы в полной мере готовы защищать, я должен повторить это: Америка в полной мере готова вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм. Господин Путин, не поймите меня неправильно, каждый дюйм».

Вашингтон, Иван Бабурин

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