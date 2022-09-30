СМИ: Пентагон из Европы будет контролировать средства, выделяемые Украине

Министерство обороны США заявило, что планирует разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, которую оказывают Соединенные Штаты, их союзники по ЕС, а также НАТО, – сообщает в пятницу, 30 сентября, издание The New York Times.

Газета со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах США пишет, что

военное руководство США хочет установить контроль за снабжением и подготовкой украинских военных. Соответствующий план был подготовлен главой европейского командования США и главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

«Пентагон готовится тщательно следить за тем, как США и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации Байдена по поддержке Украины. В реализации плана будут задействованы около 300 человек, которых разместят в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене», – говорится в материале The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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