Военным Израиля с российским гражданством запретили посещение РФ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 30 сентября, запретила полеты в Россию военнослужащим, имеющим российское гражданство, – сообщают израильские СМИ.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что «всем израильским военнослужащим, находящимся на территории России, рекомендовано вернуться в Израиль, а военнослужащим Армии обороны Израиля, имеющим российское гражданство полеты в Россию отныне запрещены».

Ранее МИД Израиля опубликовал предостережение, обращенное к израильским гражданам, имеющим гражданство России, в котором напоминает, что каждый израильтянин, имеющий российской гражданство и находящийся на территории РФ, подчиняется российским законам и, соответственно, может быть мобилизован в российскую армию или лишиться возможности покинуть Россию.

«МИД Израиля просит учитывать эту информацию при планировании поездки в Россию», – говорится в обращении израильского МИДа.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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