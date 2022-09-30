Немецкие депутаты отказались поставлять танки Украине

Большинством депутатов парламента Германии в пятницу, 30 сентября, было отклонено предложение блока правоцентристских партий в Германии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) об организации поставок танков на Украину, – сообщает издание Die Zeit.

Как сообщает издание, большинство немецких депутатов отклонили требование блока правоцентристов «оперативно принять решение относительно предложений оборонной промышленности об организации поставок боевых машин пехоты и боевых танков». Против резолюции проголосовали 476 депутатов, «за» – 179, один парламентарий воздержался.

Die Zeit пишет, что блок ХДС/ХСС настаивал на «немедленной и значительной интенсификации военных поставок с точки зрения количества и качества оружия, а также на передаче бронированных боевых машин из запасов Бундесвера».

Следует напомнить, что на днях канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил отказ поставлять Украине западные боевые танки.

Берлин, Иван Бабурин

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