Россия наложила вето на американскую резолюцию в Совбезе ООН

Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН и заблокировала проект резолюции США и Албании, осуждающий Россию за референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, – сообщает РИА Новости.

США вынесли на голосование в СБ ООН проект резолюции с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. В тексте документа осуждалась «организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ». Действия России назывались незаконными и отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.

Авторы резолюции призывали не признавать присоединение четырех регионов к России.

Следует отметить, что Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались при голосовании по резолюции. «За» проголосовали США, Албания, Великобритания, Франция, ОАЭ, Гана, Норвегия, Ирландия, Кения и Мексика.

После процедуры голосования постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза.

«Некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна, нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы Совет безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?», – заявил российский дипломат

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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