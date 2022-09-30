Газпром: На момент теракта в «Северных потоках» находился почти миллиард кубометров газа

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов, во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 30 сентября, заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» на момент аварии порядка находилось 800 млн. кубометров газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Куприянов сказал: «По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 млн. кубометров газа. Для сравнения: это потребление Дании за три месяца. Данные о резком падении давления и утечке газа позволяют с уверенностью говорить о том, что нарушение герметичности газопроводов вызваны физическим повреждением. На момент повреждения транспортировка газа по разным причинам по газопроводам не осуществлялась, но оба они были готовы к работе».

«Сейчас идет поиск решений по восстановлению работоспособности «Северных потоков». Сроки пока оценить невозможно. Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача», – заявил представитель «Газпрома».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»