Вид на жительство россиянам готова выдавать Монголия

Начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр в пятницу, 30 сентября, заявил, что власти страны готовы выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России, – сообщает информационный портал centralasia.media.

Издание сообщает, что Н. Ууганбаяр, в частности, сказал: «Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации».

«Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории», – отметил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.

Улан-Батор, Иван Бабурин

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