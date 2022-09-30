Нэнси Пелоси не поддержала запрос Зеленского о принятии Украины в НАТО по «ускоренной программе»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу, 30 сентября, не поддержала просьбу президента Украины Владимира Зеленского об «ускоренном вступлении» его страны в НАТО, – сообщает американское издание Politico.

На вопрос издания, «поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась прямо поддержать просьбу Зеленского, но сказала, что поддерживает идею «гарантий безопасности» для Киева.

Как отмечает Politico, замечания Пелоси прозвучали незадолго до того, как Палата представителей приняла временный законопроект о государственном финансировании, предусматривающий помощь Украине в размере 12 миллиардов долларов, поскольку война вступает в критические зимние месяцы.

Пока Пелоси комментировала обращение Зеленского, пишет Politico, законодатели принимали группу украинских парламентариев возле здания Капитолия, где было произнесено другое заявление.

«Борьба за Украину – это причина, по которой мы в первую очередь сформировали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну. Я думаю, что мы должны поддержать это (вступление Украины в НАТО, – прим. ред.)», – сказал член палаты представителей Майк Куигли, недавно встречавшийся с Зеленским в Киеве.

Путин во время пятничной церемонии в Кремле пообещал использовать все имеющиеся в его распоряжении полномочия для защиты четырех территорий после референдума о принудительной аннексии на этой неделе, – пишет американское издание.

Ранее в пятницу Зеленский выступил с видеообращением с просьбой об ускоренном вступлении в НАТО после заявления Путина о том, что четыре территории на востоке Украины стали частью России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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