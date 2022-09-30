Украина собралась в НАТО уже в следующем году. США сомневаются

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу, 30 сентября, заявил, что страна может вступить в НАТО уже в июле следующего года, – сообщают украинские СМИ.

В ютуб-программе Марка Фейгина* Арестович сказал: «Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. НАТО должно предоставить еще, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложней».

В свою очередь глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что Украина фактически уже сейчас является членом НАТО.

«Теперь мы говорим: Украина уже де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно скорее и без ПДЧ. Это тот сигнал, который мы сегодня отправили миру», – заявил Кулеба.

Однако, следует отметить, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 30 сентября, заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО.

Комментируя заявку Киева на присоединение к НАТО в ускоренном порядке, Салливан сказал: «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться. Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле. А процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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