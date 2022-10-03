Российский дипломат вызван к руководству ЕС

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в понедельник, 3 октября, заявил, что сегодня руководство ЕС пригласило в Брюссель высокопоставленного российского дипломата в связи с референдумами, прошедшими в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав России, – сообщает французское агентство AFP.
В комментарии агентству Стано сказал: «Это общеевропейский и скоординированный ЕС шаг».
Имя российского дипломата, приглашенного к руководству Евросоюза, не уточняется.
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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