Кадыров планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 3 октября, заявил, что намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса для регистрации рекорда по числу санкций, введенных против него, чтобы «труды» Запада не прошли бесследно.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Начиная с 2011 года против меня введено, как минимум, 70 ограничений. Начиная с 2011 года, против меня введено 15 прямых ограничений, против членов моей семьи – 10, против моих соратников и единомышленников – 28, против организаций – 9, против лошадей – 4 и против Instagram*-аккаунтов* – 4. Данное количество превышает число санкций в отношении президентов Белоруссии и Сирии Александра Лукашенко и Башара Асада, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет. Только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Подам заявку в книгу рекордов Гиннеса, но сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее».

* Признан экстремистским и запрещён в России.

Грозный, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»