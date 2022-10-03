Болгария отказалась подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 3 октября, отказался подписывать декларацию девяти Восточноевропейских государств из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила

В пресс-службе президента Болгарии сообщили следующее: «Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе. Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, но это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности».

«Решение о вступлении Украины в альянс следует принимать только после того, как Москва и Киев в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования», – заявил Радев через свою пресс-службу.

Напомним, что в воскресенье, 2 октября, декларацию о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.

София, Иван Бабурин

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