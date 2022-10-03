ФРГ о польских требованиях репараций: У добрососедства появилось новое определение

Бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер в понедельник, 3 октября, заявил, что требования Польши репараций за ущерб, нанесенный нацистской Германией во время Второй мировой войны, – это новое определение понятию «добрососедство».

В своем аккаунте в Twitter Зингхаммер написал: «Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. У добрососедства появилось новое определение».

Ранее в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций.

Напомним, что польское руководство потребовало от ФРГ около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

Берлин, Иван Бабурин

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