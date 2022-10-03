Илон Маск предложил свой вариант выхода из украинского кризиса

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в понедельник, 3 октября, выступил с предложением своего варианта мира на Украине, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Маск перечислил пункты «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту: «1. Сохранение Крыма в качестве части России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). 2. Гарантии водоснабжения Крыма. 3. Нейтральный статус Украины. 4. Новые референдумы под эгидой ООН в регионах, вошедших в состав России».

«С высокой вероятностью таким, в конце концов, и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», – написал также американский бизнесмен

«За» предложения Илона Маска пока проголосовало 58,7% участников опроса, «против» – 41,3%.

Сообщается, что после опубликования этого «твита» акции Tesla рухнули почти на 9 процентов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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