Руководству регионов России разрешили закупать товары «двойного назначения» для мобилизованных

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 3 октября, подписал постановление, согласно которому в связи с проведением частичной мобилизации правительство РФ разрешило регионам закупать снаряжение и оборудование для военных по заявкам Минобороны.

В постановлении правительства говорится: «Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными министерством обороны РФ центральными органами военного управления, органами управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными комиссариатами. С учетом проведения специальной военной операции, мобилизации и мобилизационной подготовки разрешается закупать иностранные промышленные товары».

Из документа, утвержденного главой российского кабмина следует, что региональные и местные власти, а также бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения лазерных и оптических систем наведения, автотранспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и прочее.

Москва, Иван Бабурин

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