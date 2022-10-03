В Пентагоне заявили, что США готовы противостоять одновременно России и КНР

Помощник шефа Пентагона по делам международной безопасности Селеста Уолландер, во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в понедельник, 3 октября, заявила, что США настроены на одновременное противодействие России и КНР, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Уолландер сказала: «Реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России. И поэтому у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам. Москва и Пекин согласовывают свои действия в тактическом и стратегическом плане, многие их интересы совпадают».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»