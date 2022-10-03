Франция намерена «сделать цену войны неподъемной для России»

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, открывая дебаты о кризисе на Украине в Национальном собрании (Нижняя палата парламента) в понедельник, 3 октября, заявила, что Париж намерен «сделать цену войны неподъемной для России», – сообщает Le Figaro.

В ходе своего выступления французский премьер сказала: «Наша цель с самого начала была прежней – сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление. Именно Россия начала эту войну. Именно она подталкивает нас к такому действию. Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Путин продолжает двигаться по спирали конфликта и конфронтации. Отказаться от санкций, значит отказаться от Украины. Это было бы отказом от наших ценностей. Это подчинило бы нас России».

Париж, Иван Бабурин

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