Пушилин вручил Кадырову Звезду Героя ДНР

Глава Донецкой Народной республики в понедельник, 3 октября, сообщил, что передал главе Чеченской республике Звезду Героя ДНР.

В своем Telegram-канале Пушилин заявил: «С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики. Большая честь для меня получить высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова».

«Между Донецкой Народной Республикой и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться, – заявил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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