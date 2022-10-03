Медведев: Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздно вечером в понедельник, 3 октября, откликнулся на публикацию американского миллиардера, бизнесмена Илона Маска, в которой он предложил свои варианты преодоления кризиса на Украине.

В своем Telegram-канале Медведев написал следующее: «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state» (Украина – искусственное государство)»

Ранее сегодня, Маск в своем аккаунте в Twitter перечислил пункты «украинско-российского мира», среди которых – «сохранение Крыма в качестве части России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».

Следует отметить, что публикация Илона Маска вызвала бурную реакцию со стороны киевского режима, так, например, бывший украинский посланник в Берлине Андрей Мельник разразился нецензурной бранью в адрес американского бизнесмена.

«Единственный результат – это то, что ни один украинец никогда не купит твою гр…ную Tesla. Иди на … – это мой дипломатический ответ тебе», – написал представитель украинской дипломатии Илону Маску.

Москва, Иван Бабурин

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