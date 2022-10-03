Минобороны: Мы экспериментируем с иностранными спутниками на орбите

Минобороны России во вторник, 4 октября, заявили, что Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

По случаю 65-летия Космических войск в российском оборонном ведомстве сообщили: «Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. В течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.».

Днем рождения Космический войск России считается 4 октября 1957 года, когда в СССР на космодроме Байконур произошел успешный запуск первого искусственного спутника Земли.

В свою очередь, начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова генерал-майор Сергей Марчук поздравил военнослужащих космических войск России с профессиональным праздником.

«От имени всего нашего многотысячного коллектива поздравляю ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал космических войск и всех тех, чья профессия связана с космосом, с праздником. Выражаю признательность коллективу Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова за самоотверженный труд в освоении космоса и безграничную преданность делу защиты Отечества. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, высоких достижений в жизни и труде во благо безопасности России – великой космической державы!», – заявил начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Москва, Иван Бабурин

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